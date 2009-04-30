Крим подорожчав на чверть

Ціни на відпочинок у Криму цього року будуть максимум на 25% вищі, ніж у 2008-му.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила перший заступник міністра курортів і туризму Криму Марина СЛЄСАРЄВА.

Вона прокоментувала інформацію, поширену низкою ЗМІ з посиланням на Державну службу туризму і курортів України про те, що вартість туристичних послуг у Криму в сезоні-2009 виросте на 42%. «Звідки узято цю цифру (42%), я не знаю, ми таких даних не подавали в Держкомтуризму, – сказала М.СЛЄСАРЄВА. – Ціни в Криму піднялися максимум в межах 25% порівняно з минулим роком. Деякі бази розміщення залишилися в цінових рамках минулого сезону».

Перший заступник міністра курортів автономії відзначила, що бази розміщення, а також туристичні підприємства, які здійснюють трансфер і конверсійне обслуговування, збільшили вартість послуг через низку причин. «Дещо цього року ми всі дорожчі, але це не тому, що нам захотілося заробити, а тому що подорожчали енергоносії, продукти харчування, подорожчало багато іще чого», – сказала М.СЛЄСАРЄВА.

Конкуренти Криму – курорти Краснодарського краю Росії – також підняли ціни на відпочинок. «Коли наші представники їздили на сочинську виставку і порівнювали ціни, то ми зрозуміли, що ми (Крим) дешевші цього року на 10-15%», – відзначила вона.

Мінкурортів сподівається, що цього року кількість відпочивальників у Криму буде на рівні 2008 року. «Поки що ми йдемо з 27-а відсотками відставання (порівняно з аналогічним періодом минулого року)», – сказала М.СЛЄСАРЄВА.

Голова Мінкурортів Криму Андрій СУМЦОВ в коментарі журналістам також заявив, що озвучена Держкомтуризму цифра в 42% не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, курортний сезон у ряді регіонів Криму відкриється 1 травня.