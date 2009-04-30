Проїзд у тролейбусах подорожчав

У Криму подорожчав проїзд у тролейбусах.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Рада міністрів автономії погодила нові тарифи.

Вартість проїзду в міському пасажирському електротранспорті підвищиться з 0,60 грн. до 1 грн. За багаж на міських маршрутах доведеться також платити 1 грн.

Шкільний місячний проїзний квиток у міських тролейбусах подорожчає з 8 грн. до 12 грн., студентський – з 15 грн. до 24 грн., загальногромадянський – з 30 грн. до 48 грн.

Вартість проїзду на приміських тролейбусних маршрутах на трасі Сімферополь–Ялта підвищиться з 0,98 грн. до 1,65 грн. Тариф за провезення багажу на приміських маршрутах встановлено в розмірі 1,7 грн.

Вартість проїзду в тролейбусі на міжміських маршрутах на трасі Сімферополь–Ялта не змінилася, а за багаж доведеться платити 1,7 грн.

Постанова Радміну набере чинності наступного дня після її публікації в газеті Верховної Ради автономії – «Крымские известия».

Рішення про збільшення тарифів ухвалено через збільшення витрат на пасажирські перевезення, для поліпшення якості послуг, що надаються електротранспортом, зазначає уряд АРК.

Востаннє підприємство «Кримтролейбус» підвищило ціни на пасажирські перевезення в червні 2008 року.