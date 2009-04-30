Крим хоче сам рахувати своїх корів

Реєстрацією великої рогатої худоби в Криму повинно займатися Управління ветеринарної медицини в автономії, а не створене за рішенням Міністерства аграрної політики України державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

Про це йшла мова сьогодні на засіданні Ради міністрів Криму.

В автономії незадоволені роботою філії агентства.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО запропонував відкрити спецрахунок, куди б надходили кошти від ідентифікації. «Відкривайте рахунок. Займайтеся ідентифікацією, давайте пропозиції щодо вартісті проведеної роботи на одну голову худоби. Ми затвердимо на Радміні – і вперед. Захоче агентство або Міністерства аграрної політики України судитися, хай судяться», – сказав керівник парламенту автономії.