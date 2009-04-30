Сімферополю потрібно ще 35 камер відеоспостереження

Сімферополю необхідно встановити ще 30-35 камер відеоспостереження, вважають в міліції міста.

«Вони потрібні на основних розв`язках доріг, в місцях скупчення людей, в парках, скверах», – відзначив начальник Сімферополького міськвідділу міліції Анатолій ПРОЦЕНКО, повідомляє прес-центр мерії.

Поки камери встановлені і цілодобово працюють в 5-ти точках міста: на площах Леніна і Радянська, на майданчиках перед універмагом «Сільпо», залізничним вокзалом і будівлею міськвиконкому.

Систему відеоспостереження, що включає 5 відеокамер і пульт управління, придбали за рахунок засобів, передбачених в бюджеті міста на виконання Програми забезпечення заходів щодо профілактики злочинності і охорони громадського порядку в Сімферополі на 2006-2010 роки. Наприкінці 2008 року на систему відеоспостереження було виділено більше 400 тис. грн.

Запис з відеокамер, який можна використовувати в суді як доказ здійснення правопорушення, зберігається протягом 10-ти діб.

На думку мера Геннадія БАБЕНКА, камери необхідно встановити біля «Приватбанку», лялькового театру, на вулицях Пушкіна і Карла Маркса – там, де збирається молодь. «Ми шукатимемо різні засоби фінансування цієї програми, щоб міліція мала таку підмогу, – відзначив Г.БАБЕНКО. – Поки камери придбані за бюджетні кошти, але я думаю, що підприємців теж треба залучати».