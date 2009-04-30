Крим подорожчав на чверть

Ціни на відпочинок в Криму цього року будуть максимум на 25% вищі, аніж в 2008 році.

Про це УНІАН повідомила перший заступник міністра курортів і туризму Криму Марина Слесарева.

Напередодні ряд ЗМІ розповсюдив інформацію з посиланням на Державну службу туризму і курортів України про те, що вартість туристичних послуг в Криму в сезоні-2009 зросте на 42%.

"Звідки взялася ця цифра, я не знаю, ми таких даних до Держкомтуризму не подавали. Ціни в Криму піднялися, максимум, в межах 25% в порівнянні з минулим роком. Деякі бази розміщення залишилися в цінових рамках минулого сезону", – заявила Слєсарєва.

Вона відзначила, що бази розміщення, а також туристичні підприємства, які здійснюють трансфер і конверсійне обслуговування, збільшили вартість послуг через ряд причин.

"Цього року ми усі ненабагато дорожчі, але це не тому, що нам захотілося заробити, а тому, що подорожчали енергоносії, продукти харчування тощо", – сказала Слєсарєва.

Конкуренти Криму – курорти Краснодарського краю Росії – також підняли ціни на відпочинок. "Коли наші (представники) їздили на сочинську виставку і порівнювали ціни, то ми зрозуміли, що ми (Крим) цього року дешевші на 10-15%", – відзначила перший заступник міністра курортів.

На травневі свята очікується приплив туристів. "Туристи будуть. Скільки буде – порахуємо, коли минуть травневі свята. Деякі бази розміщення заповнені на 100%", – повідомила Слєсарєва.

У міністерстві сподіваються, що цього року кількість відпочиваючих в Криму буде на рівні 2008 року. "Сподіваємося, що ми вийдемо на рівень минулого року, а поки ми йдемо з відставанням у 27% (порівняно з аналогічним періодом 2008-го)", - сказала заступник міністра.

Глава Мінкурортів Криму Андрій Сумцов також заявив, що озвучена Держслужбою туризму цифра в 42% не відповідає дійсності.

Зазначимо, курортний сезон-2009 у низці регіонів Криму відкриється 1 травня.