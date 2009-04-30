Пам`ятник Купріну встановили в Балаклаві

У Балаклаві сьогодні завершилися роботи із встановлення пам`ятника російському письменникові Олександру Купріну.

Як передає кореспондент УНІАН, бронзовий Купрін стоїть у вільній позі, злегка спираючись на грати набережної.

Автор пам`ятника – севастопольський скульптор Станіслав Чиж, в життя ідею втілив севастополець Георгій ГРИГОР’ЯНЦ.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН висловив упевненість, що «пам`ятник стане окрасою Балаклави». «Купрін і Балаклава – нерозривні», – сказав він. «І ось що цікаво: у 1905 році градоначальник Севастополя Максимов вислав письменника з міста. А через 104 роки оспівувач лістригонів усе-таки повернувся до оспіваної ним Балаклави», – відзначив С.КУНІЦИН.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської адміністрації, роботи із здійснення цього проекту тривали більш як три роки.

Планується, що офіційно пам`ятник відкриють 2 травня.