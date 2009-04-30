Санаторій «Золотий пляж» у Криму контролюватимуть кіпріоти

Ялта, Курпати, парк...

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Energy Standard Fund Ltd (Лімасол, Кіпр) на набуття контролю над ЗАТ «Санаторій «Золотий пляж» (Курпати, Ялта). Про це повідомляє прес-служба АМКУ. Energy Standard Fund Ltd здійснює інвестиційну діяльність та не займається господарською діяльністю в Україні. ***Санаторій займається лікуванням захворювань центральної нервової системи, органів дихання. Розташований в парковій зоні.

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