Санаторій «Золотий пляж» у Криму контролюватимуть кіпріоти

20:00, 30 квітня 2009
Крым
0 0

Ялта, Курпати, парк...

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Energy Standard Fund Ltd  (Лімасол, Кіпр) на набуття контролю над ЗАТ «Санаторій «Золотий пляж» (Курпати, Ялта).

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Energy Standard Fund Ltd здійснює інвестиційну діяльність та не займається господарською діяльністю в Україні.

***Санаторій займається лікуванням захворювань центральної нервової системи, органів дихання. Розташований в парковій зоні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter