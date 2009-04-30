Санаторій «Золотий пляж» у Криму контролюватимуть кіпріоти
20:00, 30 квітня 2009Крым
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Ялта, Курпати, парк...
Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Energy Standard Fund Ltd (Лімасол, Кіпр) на набуття контролю над ЗАТ «Санаторій «Золотий пляж» (Курпати, Ялта).
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Energy Standard Fund Ltd здійснює інвестиційну діяльність та не займається господарською діяльністю в Україні.
***Санаторій займається лікуванням захворювань центральної нервової системи, органів дихання. Розташований в парковій зоні.
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