Хуліган прутом побив міліціонера

У Севастополі під час затримання правопорушника отримав тілесні ушкодження співробітник міліції.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 30 квітня міліціонер, який перебував на службі в цивільному одязі, намагався припинити хуліганські дії місцевого жителя.

Правопорушник вчинив опір: металевим прутом заподіяв тілесні ушкодження працівнику міліції.

Міліціонер для затримання хулігана був змушений застосувати пістолет для стрільби гумовими кулями. Нападника затримали.