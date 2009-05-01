Хуліган прутом побив міліціонера
13:00, 01 травня 2009Крым
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Той відстрілювався
У Севастополі під час затримання правопорушника отримав тілесні ушкодження співробітник міліції.
Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 30 квітня міліціонер, який перебував на службі в цивільному одязі, намагався припинити хуліганські дії місцевого жителя.
Правопорушник вчинив опір: металевим прутом заподіяв тілесні ушкодження працівнику міліції.
Міліціонер для затримання хулігана був змушений застосувати пістолет для стрільби гумовими кулями. Нападника затримали.
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