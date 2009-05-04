У горах Криму загинув чоловік
13:42, 04 травня 2009Крым
0 0
Пролетів 210 метрів і впав на каміння
У Криму в результаті падіння з гори Сокіл загинув чоловік.
Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інформація про інцидент надійшла до рятувальників напередодні.
«Чоловік пролетів 210 метрів і впав на каміння», - йдеться в повідомленні.
На місце події було направлено бійців МНС Феодосії і Судака.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter