У горах Криму загинув чоловік

У Криму в результаті падіння з гори Сокіл загинув чоловік.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інформація про інцидент надійшла до рятувальників напередодні.

«Чоловік пролетів 210 метрів і впав на каміння», - йдеться в повідомленні.

На місце події було направлено бійців МНС Феодосії і Судака.