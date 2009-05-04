У горах Криму загинув чоловік

13:42, 04 травня 2009
Крым
0 0

Пролетів 210 метрів і впав на каміння

У Криму в результаті падіння з гори Сокіл загинув чоловік.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інформація про інцидент надійшла до рятувальників напередодні.

«Чоловік пролетів 210 метрів і впав на каміння», - йдеться в повідомленні.

На місце події було направлено бійців МНС Феодосії і Судака.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter