Тролейбуси зупинилися

Працівники «Кримтролейбусу» організували сьогодні у Сімферополі страйк з вимогою звільнити Геннадія СМИРНОВА з посади виконуючого обов’язки генерального директора підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, уздовж головного проспекту міста стоять близько 20 тролейбусів. На деяких плакати з написами: «Смирнов, руки прочь от «Крымтроллейбуса» та «Спасите «Крымтроллейбус» от Смирнова». Акція розпочалася близько 9.00.

За даними водіїв, у цілому сьогодні у Сімферополі страйкують близько 90 міських тролейбусів, в акції протесту також беруть участь понад 30 тролейбусів на трасі Сімферополь-Ялта.

Близько сотні працівників підприємства знаходяться у центрі Сімферополя. «Ми вимагаємо відставки генерального директора Геннадія СМИРНОВА за дії, направлені на розвал тролейбусного парку. Мається на увазі приваблива територія першого парку. А там територія – гектарів п`ять землі у центрі Сімферополя», – повідомив УНІАН водій тролейбуса Віталій ЯРУШ.

Працівники підприємства також скаржаться на невиплату зарплати за три місяці, на скорочення. «Звільняють всіх наліво і направо», – сказав В.ЯРУШ.

Із страйкуючими зустрівся представник Міністерства житлово-комунального господарства Криму. Учасникам акції запропоновано викласти свої вимоги письмово. Була досягнута домовленість про зустріч із колективом «Кримтролейбусу» у присутності керівника підприємства.

Коментар Г.СМИРНОВА телефоном одержати не вдалося. У приймальні повідомили, що він відсутній, і запропонували зателефонувати пізніше.

Довідка. У грудні 2008 року Господарський суд Криму ввів процедуру санації відносно «Кримтролейбусу» в рамках даної справи про банкрутство підприємства.

У березні 2009 року Верховна Рада Криму призначила екс-генерального директора «Кримтролейбусу» Петра КАЩАВЦЕВА головою Республіканського комітету з фізичної культури і спорту.