В Ялті квітнуть тюльпани і іриси

У Нікітському ботанічному саду (Велика Ялта, Крим) триває виставка тюльпанів.

На щорічній весняній виставці можна побачити колекцію з понад 150 різних сортів тюльпанів вітчизняної і зарубіжної селекції.

Виставка працюватиме, орієнтовно, до 9 травня.

Окрім того, в ботсаду починають квітнути іриси. Як очікується, ця виставка триватиме два тижні.

Вартість квитка в ботсад - 12 грн. для дорослих і 6 грн. для дітей.