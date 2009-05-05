В Ялті квітнуть тюльпани і іриси

14:35, 05 травня 2009
Крым
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Ботсад запрошує на виставки

У Нікітському ботанічному саду (Велика Ялта, Крим) триває виставка тюльпанів. 

На щорічній весняній виставці можна побачити колекцію з понад 150 різних сортів тюльпанів вітчизняної і зарубіжної селекції. 

Виставка працюватиме, орієнтовно, до 9 травня. 

Окрім того, в ботсаду починають квітнути іриси. Як очікується, ця виставка триватиме два тижні. 

Вартість квитка в ботсад - 12 грн. для дорослих і 6 грн. для дітей.

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