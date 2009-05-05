В Ялті квітнуть тюльпани і іриси
14:35, 05 травня 2009Крым
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Ботсад запрошує на виставки
У Нікітському ботанічному саду (Велика Ялта, Крим) триває виставка тюльпанів.
На щорічній весняній виставці можна побачити колекцію з понад 150 різних сортів тюльпанів вітчизняної і зарубіжної селекції.
Виставка працюватиме, орієнтовно, до 9 травня.
Окрім того, в ботсаду починають квітнути іриси. Як очікується, ця виставка триватиме два тижні.
Вартість квитка в ботсад - 12 грн. для дорослих і 6 грн. для дітей.
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