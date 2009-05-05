Inkerman збільшив продаж вин на 60%

Продажі вин торгівельної марки INKERMAN за перший квартал 2009 року виросли на 60% – до 1,04 млн. л в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Про це повідомили у прес-службі компанії «Інкерманського заводу марочних вин».

Наголошується, що значну частину росту продаж у 2009 році забезпечила виведена на ринок менше року тому колекція молодих вин від ТМ INKERMAN.

За 3 місяці було реалізовано 333,08 тис. л вин цієї колекції.

Довідка УНІАН. Інкерманський завод марочних вин — підприємство класичного виноробства Криму, яке спеціалізується на виробництві сухих марочних вин. Загальна площа винних підвалів ІЗМВ складає 5,5 га.