Рескомзем пропонує скаржитися на нотаріусів

Республіканський комітет із земельних ресурсів закликає громадян, які зіткнулися з відмовою нотаріусів засвідчувати операції з відчуження земельних ділянок, звертатися за телефоном «гарячої» лінії: 8 (0652) 22-83-10.

У Криму, як і в більшості інших регіонах України, не дивлячись на затверджені Кабінетом міністрів нові форми державних актів на землю, поки продовжують видавати старі бланки. Деякі нотаріуси відмовляються засвідчувати операції, повідомляє заступник начальника юридичного відділу Рескомзема Ася ДОЛЯНОВСЬКА.

Рескомітет досяг попередньої домовленості з Міністерством юстиції Криму про те, що питання «буде вирішено з врахуванням інтересів громадян».

12 листопада 2008 року уряд України затвердив нові форми бланків держактів.