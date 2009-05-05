В Ялті - новий прокурор

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив Сергія САМОЙЛИКА прокурором Ялти.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

С.САМОЙЛИК (1972 року народження) працював в органах прокуратури Києва, повідомляється на сайті прокуратури Криму. До призначення на посаду в Ялті обіймав посаду першого заступника прокурора Шевченківського району Києва.

Як повідомлялось, з 27 березня Ростислава ПРОЦИКА звільнено з посади прокурора Ялти згідно з поданим рапортом.

30 березня Генпрокуратура порушила стосовно екс-прокурора справу за ч.2. ст. 368 Кримінального кодексу – отримання хабара у великому розмірі.