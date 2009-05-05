В Ялті - новий прокурор
18:00, 05 травня 2009Крым
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Замість Процика
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив Сергія САМОЙЛИКА прокурором Ялти.
Про це повідомляється на сайті ГПУ.
С.САМОЙЛИК (1972 року народження) працював в органах прокуратури Києва, повідомляється на сайті прокуратури Криму. До призначення на посаду в Ялті обіймав посаду першого заступника прокурора Шевченківського району Києва.
Як повідомлялось, з 27 березня Ростислава ПРОЦИКА звільнено з посади прокурора Ялти згідно з поданим рапортом.
30 березня Генпрокуратура порушила стосовно екс-прокурора справу за ч.2. ст. 368 Кримінального кодексу – отримання хабара у великому розмірі.
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