ЄЦ висловить своє «фе» ЄС

В четвер, 7 травня, представники Кримської республіканської організації партії «Єдиний Центр» проведуть у Сімферополі пікетування почесних консульств Естонії і Литви.

Про це повідомляє прес-служба парторганізації.

Як відомо, ЄЦ починає акцію «Вікно до Європи». У її рамках будуть організовані пікети посольств і консульств Європейського Союзу, які знаходяться в Україні.

«Мета акції - продемонструвати ставлення "Єдиного Центру" до дискримінаційної візової політики ЄС до громадян України», - наголошується в повідомленні.