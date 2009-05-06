ЄЦ висловить своє «фе» ЄС

12:06, 06 травня 2009
Крым
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Анонс пікета у Сімферополі

В четвер, 7 травня, представники Кримської республіканської організації партії «Єдиний Центр» проведуть у Сімферополі пікетування почесних консульств Естонії і Литви. 

Про це повідомляє прес-служба парторганізації. 

Як відомо, ЄЦ починає акцію «Вікно до Європи». У її рамках будуть організовані пікети посольств і консульств Європейського Союзу, які знаходяться в Україні. 

«Мета акції - продемонструвати ставлення "Єдиного Центру" до дискримінаційної візової політики ЄС до громадян України», - наголошується в повідомленні.

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