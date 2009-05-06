Німець постраждав у ДТП в Криму
12:37, 06 травня 2009Крым
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Відпочинок закінчився у лікарні
Літній житель Німеччини травмований в дорожній аварії у Криму.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, напередодні ввечері в феодосійському смт Приморський мопед, яким керував 72-річний чоловік, врізався в автомобіль «Таврія».
З діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма грудної клітки, тупа травма живота, удар кісток тазу» німець шпиталізований.
«Стан постраждалого – тяжкий», – відзначили рятувальники.
Пенсіонер гостив у Криму у знайомих, додали в МНС.
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