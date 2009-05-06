Севастополю обiцяють гарячу воду
12:43, 06 травня 2009Крым
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До Дня Перемоги планується відновити подачу гарячої води в Севастополі.
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН закликав комунальні служби забезпечити безперебійну подачу води і нормальний тиск газу.
На сьогодні борг Севастополя за природний газ перевищує 55 млн. грн., повідомляє прес-служба адміністрації.
С.КУНІЦИН закликав керівництво ЖКГ і комунальних підприємств ще раз підняти «тарифне питання» на сесіях міськради.
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