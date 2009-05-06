Пляжі Севастополя не готові
12:47, 06 травня 2009Крым
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Кафе торгують без дозволів
Не всі пляжі Севастополя готові до курортного сезону.
«Проблема готовності пляжів виходить на перший план. І попередні виводи – невтішні», – повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.
За її даними, санітарний стан пляжів Сонячний, Пісочний, Омега і Парк Перемоги «не витримує критики». «Поруч – велика кількість закусочних і кафе, торгуючих без дозволів», – наголошується в повідомленні.
«Мабуть, пора знову передати пляжі і зони відпочинку районам?», – відзначив голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН.
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