Пляжі Севастополя не готові

Не всі пляжі Севастополя готові до курортного сезону.

«Проблема готовності пляжів виходить на перший план. І попередні виводи – невтішні», – повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.

За її даними, санітарний стан пляжів Сонячний, Пісочний, Омега і Парк Перемоги «не витримує критики». «Поруч – велика кількість закусочних і кафе, торгуючих без дозволів», – наголошується в повідомленні.

«Мабуть, пора знову передати пляжі і зони відпочинку районам?», – відзначив голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН.