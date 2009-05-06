«Артек» досі не передали Мінсім’ї

Державне управління справами Президента України досі не передало Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) у сферу управління Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Зараз здійснюється паралельна робота двох комісій – комісії з передачі в сферу управління від Державного управління справами Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту. Уряд на минулому засіданні ще раз звернув увагу Державного управління справами на необхідність прискорення всіх заходів і дій. Я сподіваюся, що вони не затягуватимуть цей процес, хоча вже минуло досить багато часу. По-друге, продовжується робота комісії відповідно до рішень Верховної Ради про перевірку всіх земельних питань, пов`язаних з «Артеком», – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

У той же час, міністр підкреслив, що на сьогодні «Артек» працює в запланованому режимі. «За "Артек" ми спокійні. Цього року в центрі планується оздоровити рекордну кількість дітей – близько 28 тисяч», – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, взимку керівництво «Артеку» заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Крім того, керівництво «Артеку» заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

31 січня уряд прийняв зміни до держбюджету-2009 про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок в «Артек» і виділило з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, уряд передав «Артек» зі сфери управління ДУС Президента в сферу управління Кабміну.