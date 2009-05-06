Голова сільради в Криму піде під суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно Штормовського сільського голови. Йому пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України, – одержання хабара.

Як повідомляє прес-служба наглядового відомства, 11 лютого правоохоронці затримали чиновника при одержанні 900 доларів США.

«Гроші він вимагав за оформлення права власності на нежитлові приміщення, розташовані в селі Штормове», - йдеться у повідомленні.

***Штормове розташоване в Сакському районі автономії.