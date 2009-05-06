«Рішалу» судитимуть у Криму

У Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно голови громадської організації, який обманним шляхом отримав від двох дачників 120 тисяч доларів.

«У 2007 році, представляючись особою, що здатна впливати на депутатів Ялтинської міської ради та місцеве управління земельних ресурсів, «посередник» зажадав від громадян 100 тисяч доларів нібито для посадових осіб цих органів і 20 тисяч для себе за лобіювання питання», – повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Дії «рішали» кваліфіковано прокуратурою за ч.4 ст.190 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України – шахрайство та підбурювання до давання хабара.

Прокуратурою Центрального району Сімферополя закінчено досудове слідство, справу направлено до суду.