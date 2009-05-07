Жителі Севастополя роззброїлися
13:28, 07 травня 2009Крым
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Якось неохоче...
Місячник здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин завершився в Севастополі.
Мешканці міста добровільно здали в органи внутрішніх справ 89 одиниць вогнепальної зброї.
Зокрема, 27 одиниць раніше незареєстрованої зброї та 49 спецзасобів, повідомляє прес-служба міліції Севастополя.
"67-річний чоловік добровільно видав мисливську рушницю іноземного виробництва XIX століття. Рушниця належала його батьку. Той привіз її з Німеччини як трофей Великої Вітчизняної війни", - говорять правоохоронці.
Під час акції від кримінальної відповідальності звільнено 7 севастопольців.
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