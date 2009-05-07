Жителі Севастополя роззброїлися

Місячник здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин завершився в Севастополі.

Мешканці міста добровільно здали в органи внутрішніх справ 89 одиниць вогнепальної зброї.

Зокрема, 27 одиниць раніше незареєстрованої зброї та 49 спецзасобів, повідомляє прес-служба міліції Севастополя.

"67-річний чоловік добровільно видав мисливську рушницю іноземного виробництва XIX століття. Рушниця належала його батьку. Той привіз її з Німеччини як трофей Великої Вітчизняної війни", - говорять правоохоронці.

Під час акції від кримінальної відповідальності звільнено 7 севастопольців.