Жителі Севастополя роззброїлися

13:28, 07 травня 2009
Крым
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Якось неохоче...

Місячник здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин завершився в Севастополі.

Мешканці міста добровільно здали в органи внутрішніх справ 89 одиниць вогнепальної зброї. 

Зокрема, 27 одиниць раніше незареєстрованої зброї та 49 спецзасобів, повідомляє прес-служба міліції Севастополя.

"67-річний чоловік добровільно видав мисливську рушницю іноземного виробництва XIX століття. Рушниця належала його батьку. Той привіз її з Німеччини як трофей Великої Вітчизняної війни", - говорять правоохоронці.

Під час акції від кримінальної відповідальності звільнено 7 севастопольців.

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