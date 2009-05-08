Водоканал Сімферополя лякає споживачів судами

Міський водоканал Сімферополя вимагає від споживачів погасити борги за послуги з водопостачання та водовідведення.

Підприємство закликає не доводити справу до судів.

Водоканал нагадує, що за рішенням Кабінету міністрів України встановлені нові розміри витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільних справ в судах.

«Тепер розмір витрат при розгляді позовів про стягнення заборгованості за послуги з водопостачання та водовідведення з громадян складає 250 грн. (тобто зріс більш ніж в 8 разів). Окрім цього, підлягає оплаті державне мито у розмірі 51 грн..», - говориться в повідомленні. Таким чином, загальна сума витрат складає 301 грн.

Ці гроші повинен заплатити споживач в разі прийняття судом рішення про стягнення з нього заборгованості за послуги водоканалу.

В зв`язку з цим керівництво підприємства «переконливо просить» громадян найближчим часом погасити борги.