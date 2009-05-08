«Алея Слави» з`явилася в Сімферополі

У Сімферополі біля Вічного вогню в парку ім. Гагаріна відкрили «Алею Слави».

Вона створена на прохання ветеранів Великої Вітчизняної війни і вдів Героїв Радянського Союзу, повідомили в прес-центрі мерії.

«Алея Слави» включає 10 гранітних плит, на яких висічені прізвища, імена та по батькові сімферопольців: 54-х Героїв Радянського Союзу, 4-х кавалерів Орденів Слави трьох ступенів і двох ветеранів, нагороджених 4 медалями «За відвагу».

Очолює список героїв двічі Герой Радянського союзу Амет-Хан Султан.

На виготовлення і установку плит витратили 490 тис. грн. бюджетних коштів.