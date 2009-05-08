«Рогаті» знову забігали

У Криму водії тролейбусів сьогодні відновили роботу після триденного страйку.

Вони затверджують: головну вимогу учасників акції виконано – виконуючого обов`язків генерального директора підприємства «Кримтролейбус» Геннадія СМИРНОВА усунено з посади, заявив телефоном кореспонденту УНІАН водій тролейбуса Ігор СЛЄСАРЬОВ.

За його словами, сьогодні вранці відбулася зустріч працівників «Кримтролейбуса» з головою Ради міністрів Криму Віктором ПЛАКІДОЮ.

Пізніше сьогодні від Міністерства житлово-комунального господарства Криму надійшла копія документа про усунення Г.СМИРНОВА з посади. «Сьогодні міністр ЖКГ Криму надіслав нам заяву, що його (СМИРНОВА) усунено з посади», – сказав І.СЛЄСАРЬОВ.

У МінЖКГ автономії коментар одержати не вдалося. У приймальні заявили, що міністр на нараді.

Працівник прес-служби Ради міністрів Криму повідомив УНІАН, що В.ПЛАКІДА сьогодні на селекторній нараді за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявив: страйк тролейбусників припинено. Голова Радміну також просив прем`єра України прискорити виділення коштів для компенсації безкоштовного провезення на тролейбусах пасажирів пільгових категорій.

Як повідомляв УНІАН, страйк водіїв розпочався 5 травня. Учасники акції звинувачували Г.СМИРНОВА у спробі розвалити підприємство. Він все заперечував, заявляв, що хоче врятувати «Кримтролейбус».

Крім того, страйкарі вимагали виплатити борг із зарплати за 3 місяці. Після початку акції, за словами водіїв, їм вдалося одержати зарплату за лютий.

Довідка. У грудні 2008 року Господарський суд Криму ввів процедуру санації щодо «Кримтролейбуса» в рамках даної справи про банкрутство підприємства.

У березні 2009 року Верховна Рада Криму призначила екс-генерального директора «Кримтролейбус» Петра КАЩАВЦЕВА головою Республіканського комітету з фізичної культури і спорту.

Г.СМИРНОВА призначили керувати підприємством близько місяця тому.