Вітренко знайшла собі компанію

Керівники Прогресивної соціалістичної партії України, партії «Російський блок» і Російської общини Криму підписали угоди про об`єднання зусиль.

Підписи під документами сьогодні в Сімферополі поставили Наталія ВІТРЕНКО (ПСПУ), Олександр СВІСТУНОВ (РБ) і Сергій ЦЕКОВ (РОК).

Як повідомляє прес-служба Російської общини, перша угода передбачає об`єднання зусиль для надання російській мові державного статусу в Україні.

Друга угода передбачає спільні дії громадсько-політичних сил для закріплення позаблокового статусу України, для входження держави в Єдиний економічний простір і в союз із Росією та Білорусією, для надання російській статусу другої державної, для безстрокового базування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Вирішено також консолідуватися для боротьби з проявами фашизму в Україні.