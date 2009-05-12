Блискавка вбила двох кримчан

Блискавка вбила двох людей у Джанкойському районі Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій, обидва нещасні випадки сталися 10 травня.

У селі Польове в результаті ураження блискавкою помер чоловік, 1982 року народження.

Також від удару блискавки загинув чоловік, 1942 року народження. Він пас худобу біля Північно-Кримського каналу.