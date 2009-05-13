Божевільний атракціон вантажiвки зупинив рух у Сімферополi (фото)

В центрі Сімферополя сьогодні вранці було паралізовано рух через заторі, що утворилися по вулицях Київська і Тролейбусна, а також на Московському і Куйбишевському кільцях.

Тролейбуси зупинилися через обрив дротів. Він стався із-за халатності і невиконання елементарних норм безпеки і вимог Правил дорожнього руху водієм вантажiвки, повідомляє прес-служба ДАІ Криму.

Камаз, який перевозив на платформі атракціон (його ширина - більш як 3 м, висота - бiльш як 4 м), рухаючись по вулиці Тролейбусна на перехресті з вулицею Київська, обірвав тролейбусні дроти. Вiн обірвав дроти ще і напроти зупинки громадського транспорту.

Маршрут і графік руху при перевезеннi дитячого атракціону з парку Гагаріна не був погоджений з Державтоінспекцією.