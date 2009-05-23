У Севастополі викрито комунальника – любителя хабарів
14:37, 23 травня 2009Крым
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Порушено кримінальну справу
У Севастополі працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали посадовця комунального підприємства, який вимагав та отримав 5 тис. грн. хабара.
Гроші він вимагав від голови правління садового товариства за узгодження технічних умов та робочого проекту на водовідведення.
Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, задокументовано ще 32 факти отримання комунальником хабарів.
Органами прокуратури порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України.
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