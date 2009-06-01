Організатор конвертаційного центру отримав три роки в`язниці

11:52, 01 червня 2009
Крым
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Вдалося зняти 75 млн. грн.

У Криму суд призначив організаторові великого конвертаційного центру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в автономії. 

Кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва порушив слідчий відділ податкової міліції. 

Громадянин створив 6 суб`єктів підприємницької діяльності.

З поточних рахунків підприємств протягом декількох років йому вдалося зняти 75,1 млн. грн. готівки. Коштами організатор конвертаційного центру розпоряджався самостійно. 

До податкової інспекції він надавав декларації, в яких вказував великі суми податкового кредиту і валових витрат. Насправді ці суми не підтверджувалися первинними бухгалтерськими документами. 

За рішенням Господарського суду Криму діяльність створених організатором «податкової ями» юридичних осіб припинена. 

Підсудний визнав себе винним в скоєнні злочину, стверджують податківці.

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