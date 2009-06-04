Чорноморський флот обурений: міліція перевіряє документи у його моряків

Чорноморський флот Російської Федерації заявляє про затримання севастопольською міліцією моряків-чорноморців для перевірки документів, які підтверджують законність перебування на території України.

«По доповідями командирів військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, останнім часом мають місце випадки, коли співробітники УМВС в місті Севастополі зупиняють військовослужбовців ЧФ, які переміщаються як пішим порядком, так і на транспортних засобах, що належать Чорноморському флоту, і піддають їх перевірці на предмет наявності при собі документів, які підтверджують законність перебування на території України», - йдеться в заяві Служби інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними прес-служби ЧФ Росії, співробітники міліції посилаються «на виконання ними Указу Президента України від 13 серпня 2008 року ”Про ситуацію навколо переміщень, пов`язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України"». При цьому, заявляють в ЧФ, цей документ «не є складовою частиною законодавства України про свободу переміщень».

Командування ЧФ Росії наголошує, що законність перебування російського флоту, статус, а також питання його функціонування на території України регулюються міждержавними угодами. Зокрема, Угодою між Російською Федерацією і Україною про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року.

«Статтею 11 цієї угоди передбачається, що ”особи, які входять до складу військових формувань, поза місцями дислокації можуть перебувати у встановленій формі одягу відповідно до порядку, що діє в Збройних силах Російської Федерації”. Діючий в Збройних силах РФ порядок передбачає наявність у військовослужбовців тільки посвідок особи або військових квитків. Крім того, в жодному із законів України, що регулює питання переміщень немає положення, яке б наказувало особам, які законно перебувають на території України, постійно мати при собі відмітку про реєстрацію в органах МВС України», - йдеться в заяві Чорноморського флоту РФ.

У зв`язку з цим, відзначає Служба інформації і громадських зв`язків ЧФ Росії, «викликають подив дії співробітників міліції, які повинні стояти на варті дотримання законів і прав людини, а фактично самі порушують законодавство України, перешкоджаючи вільному переміщенню».

«Командування Чорноморського флоту розглядає дані випадки як неповагу статусу військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації і недружній крок, спрямований на погіршення російсько-українських відносин», - наголошується в заяві.

Командування флоту направило протест в Управління МВС України в Севастополі. У документі ЧФ РФ вимагає від міліції «негайно припинити протиправні дії» щодо моряків-чорноморців.

Про події, що відбуваються в Севастополі, поінформовано Посольство Російської Федерації в Україні і Міністерство закордонних справ Росії, додали в Службі інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ.