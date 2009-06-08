Затулін відмовляється лікуватися, поки над ним стоїть СБУ

13:00, 08 червня 2009
Крым
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Депутат Держдуми Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що відмовляється від лікування через присутність у діагностичному центрі Сімферополя представників Служби безпеки України.

Про це повідомили в Інституті країн СНД.

«Я сьогодні проінформував головного лікаря, який до мене приходив, про те, що я відмовляюся від прийняття ліків і будь-якого подальшого лікування доти, доки ці принизливі процедури не будуть скасовані», - заявив К.ЗАТУЛІН.

За його словами, увесь час перебування в Республіканському діагностичному центрі в Сімферополі, куди він був доставлений 6 червня, «супроводжується наполегливою присутністю» представників СБУ та прикордонної варти України.

За його даними, біля входу в палату постійно присутні від чотирьох до шести співробітників СБУ. Вони, говорить К.ЗАТУЛІН, фактично «заважають медикам виконувати їх обов`язки» і «перешкоджають людям, які хотіли б висловити своє співчуття».

«У мене враження, що я тут перебуваю у в`язниці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», не дозволили зійти з трапа літака в Сімферополі. Прикордонники послалися на заборону СБУ на в`їзд депутата до України, термін дії якої ще не закінчився.

За кілька годин К.ЗАТУЛІН поскаржився на погане самопочуття (у нього підвищився тиск) і попросив викликати лікарів. Його доставили до Кримського республіканського діагностичного центру.

К.ЗАТУЛІНУ заборонили в`їзд до України строком на один рік наприкінці липня 2008 року. На початку серпня 2008 року Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії повідомляв про зняття заборони.

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