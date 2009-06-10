19 тис. га мисливських угідь Севастополя передали законно

17:52, 10 червня 2009
Крым
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Суд підтвердив

Севастопольська міська рада в судовому порядку довела законність свого рішення про надання близько 19 тисяч гектарів мисливських угідь, розташованих на підвідомчій міськраді території, в користування суб`єктам господарювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам у Севастополі завідуюча юридичним відділом міськради Олена БЛИЗНЮК.

Минулого року керівництвом міської держадміністрації не раз підкреслювалося про незаконність рішень міськради №4028 і №4029 від 08.04.2008 про надання ТзОВ «Орлинівське мисливське господарство» і ТзОВ «Кордон Мекензі» в користування мисливські угіддя. Міською адміністрацією також було подано відповідний судовий позов.

За словами О.БЛИЗНЮК, «до участі в справі були залучені Державний комітет лісового господарства України, Міністерство охорони довкілля і ДП «Севастопольське лісо-мисливське господарство». В результаті, сказала вона, Господарським судом Києва встановлено, що рішення міськради «були правомірні, і адміністрація міста не мала права на позов про нібито незаконне рішення».

Як стверджує керівник відділу, судом було також встановлено, що «цими рішеннями не передавалися земельні ділянки, йшлося тільки про передачу в користування мисливських угідь, тобто ділянки суші, де знаходяться тварини і птахи, які можуть бути використані для полювання. Всі власники ж і користувачі землі в межах цих мисливських угідь, які існували, так і існують, і їх правовий статус не змінювався».

Крім того, за словами О.БЛИЗНЮК, «Київський апеляційний господарський суд своїм рішенням, винесеним наприкінці минулого тижня, в повному обсязі відмовив у задоволенні скарги адміністрації на рішення суду першої інстанції, тобто Господарського суду Києва, тим самим ще раз підтвердивши правоту Севастопольської міської ради».

Міськрада, як сказала юрист, «ніколи не сумнівалася в такому рішенні суду, і навіть не чекаючи його рішення, подала позов про визнання недостовірною інформації, поширеною главою адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ про порушення законності прийнятим рішенням щодо мисливських угідь».

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