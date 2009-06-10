Посадовцям джанкойського машзаводу шиють справу

Прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Джанкойського машинобудівного заводу.

«Машинобудівники виробляли та продавали причепи, перераховуючи виручку на загальну суму в 2,4 мільйони гривень на рахунки «лівих» фірм. При цьому власні рахунки заводу знаходилися під арештом виконавчої служби – у зв`язку із стягненням 2,5 мільйонів гривень заборгованості підприємства, зокрема перед своїми робітниками», – повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Ураховуючи останню обставину, посадовим особам машзаводу також інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.382 Кримінального кодексу України, – невиконання судового рішення.

Прокуратура з`ясовує обставини.