Як українські споживачі обирають товар (дослідження)

Термін придатності залишається головним критерієм, за яким українські споживачі обирають товар.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив старший експерт з розвитку громадянського суспільства проекту “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” Денис ПОЛТАВЕЦЬ, презентуючи результати дослідження споживчої поведінки українців, яке третій рік поспіль проводиться у рамках спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН.

За його словами, третє поспіль репрезентативне опитування населення України, яке проводиться у рамках проекту “Спільнота споживачів та громадські об’єднання”, дає схожі результати.

Окрім терміну придатності, на який у першу чергу зважають 71% респондентів-покупців, важливими факторами при виборі товарів залишаються ціна – на неї зважають 51% респондентів. І тільки третє місце споживачі відвели такому важливому фактору як склад продукції – його перед придбанням вивчають 42% споживачів.

Д.ПОЛТАВЕЦЬ також відзначив, що, згідно з результатами опитування, у родинах за покупку товарів відповідають здебільшого жінки – 90% і близько 50% чоловіків. У порівнянні з чоловіками, жінки дещо частіше зважають на термін придатності (74% проти 66%); на написи, які засвідчують натуральність (25% проти 17%), цілісність упаковки (22% проти 16%) і місце придбання (16% проти 11%). А з віком збільшується схильність людей при купівлі товарів повсякденного вжитку покладатися на власний досвід (22% - серед наймолодших респондентів-покупців до 35% серед людей віком 50-59 років). Водночас респонденти віком 20-29 років частіше покладаються на рівень відомості марки чи виробника - 30%, в інших вікових групах респондентів – 15-21%.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 21 по 31 травня цього року у 110 населених пунктах усіх регіонів України. Протягом дослідження було опитано 1592 респондентів віком від 15 до 59 років. Дослідження є репрезентативним за статтю, віком, регіонами, розміром населених пунктів.

Проект “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН, яка була започаткована 2006 року.