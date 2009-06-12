Кримський марафонець здійснив 38-кілометровий заплив у Чорному морі

Відомий севастопольський марафонець Олег СОФЯНИК успішно проплив дистанцію завдовжки 38 кілометрів з Балаклави до Севастополя. Свій заплив спортсмен присвятив 226-й річниці з дня заснування Севастополя, яка відзначатиметься 14 червня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

Організація надавала фінансову і організаційну підтримку в проведенні марафону.

За словами О.СИНЯВСЬКОГО, плавець стартував вчора о 23.00 з Балаклави, а фінішував сьогодні о 15.40 на пляжі Кришталевий у Севастопольській бухті. Всього заплив тривав 16 годин 40 хвилин.

На дистанції плавця супроводжував в надувному човні його друг, відомий в Севастополі інструктор рукопашного бою і карате Владимир АНДРУСЕНКО. За інформацією О.СИНЯВСЬКОГО, плавець-марафонець плив поперемінно стилями брас і кроль, а на останньому відрізку, близько 2 кілометрів - улюбленим стилем - батерфляй.

На пляжі Кришталевий марафонця зустрічали численні представники ЗМІ.

У інтерв`ю журналістам О.СОФЯНИК сказав: ”Це був найважчий мій заплив. За прогнозом, вітер мав бути південно-західний, а дув постійно південно-східний. Доводилося боротися з течією, яка відносила нас у відкрите море. Складна ділянка, яку сьогодні пройшли - від мису Фіолент до мису Херсонес”.

В.АНДРУСЕНКО розповів, що течія була сильною, зламалися обидва весла. ”Добре, що були запасні, а то б човен понесло у відкрите море”, - сказав він.

Кажучи про свої плани, О.СОФЯНИК заявив, що найближчим часом здійснить заплив через протоку Босфор з Чорного до Мармурового моря.

”Це близько 30 кілометрів. Вже досягнута домовленість з турецькою стороною, яка бере на себе супровід і забезпечення майбутнього запливу. Можливо, вже в червні ми попливемо. Нас буде двоє. Мій колега-марафонець з Черкас ТОЛБАТОВ також пливтиме”, - сказав О.СОФЯНИК.

Як повідомляв УНІАН, перший марафонський заплив О.СОФЯНИК здійснив у 2002 році.

Серед найбільш відомих його запливів - від Свято-Георгіївського монастиря на мисі Фіолент до Володимирського собору в Херсонесі (2005 рік, близько 30 кілометрів, 9 год.) і найдовший - з Євпаторії до Миколаївки (2007 рік, нічний заплив, 40 кілометрів, 14,5 год.).