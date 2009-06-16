500-кілограмову міну знищили в Севастополі

Авіаційну донну міну вагою 500 кілограмів та парогазову торпеду калібру 533 міліметри знищили піротехніки у Севастополі.

Як повідомляє прес-служба МНС Севастополя, днями під час виконання Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої Світової війни, знищили 62 предмети. Їх знайшли під час обстеження підводного ґрунту в бухті Козача.

Крім того, ліквідували торпеду та міну.