500-кілограмову міну знищили в Севастополі
10:00, 16 червня 2009Крым
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А також торпеду
Авіаційну донну міну вагою 500 кілограмів та парогазову торпеду калібру 533 міліметри знищили піротехніки у Севастополі.
Як повідомляє прес-служба МНС Севастополя, днями під час виконання Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої Світової війни, знищили 62 предмети. Їх знайшли під час обстеження підводного ґрунту в бухті Козача.
Крім того, ліквідували торпеду та міну.
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