Податківці виявили нелегальний канал постачання пального до Криму
Маленький такий канал
Працівники податкової міліції ліквідували в Севастополі нелегальний канал постачання пального до Криму.
Як повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України, вночі на причалі в Інкермані здійснювалось перекачування дизельного палива з баркаса, переустаткованого під міні-танкер, в автоцистерну-бензовоз, що належала одному з оптовиків паливно-мастильних матеріалів Севастополя.
Пересування баркаса по бухті проходило вночі без габаритних вогнів та без розпізнавальних знаків, а навколишня територія в радіусі більше кілометра охоронялася від сторонньої присутності.
Під час перевірки податківцям не було надано жодних документів, які б підтверджували приналежність пального і плавзасобу.
Понад 10 тонн дизельного пального, автомобіль та баркас вилучено до ухвалення рішення згідно з законодавством.
Наразі податкова міліція встановлює походження пального.