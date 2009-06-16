Троє жителів Білорусії травмовано в аварії в Криму
10:13, 16 червня 2009Крым
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Volkswagen врізався в Volkswagen
Троє громадян Білорусі, зокрема двоє дітей, травмовано внаслідок зіткнення двох автомобілів у Криму.
Як повідомили у прес-службі кримського управління Державтоінспекції, аварія сталася напередодні.
У Кіровському районі автономії Volkswagen Caddy під керуванням кримчанина врізався в Volkswagen Passat, за кермом якого перебував білорус.
Травми отримали пасажири Volkswagen Passat – жителі Мінська: жінка, 1976 року народження й двоє хлопчиків, 1996 і 1999 років народження. Пасажири і водій машини – родичі.
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