Троє жителів Білорусії травмовано в аварії в Криму

Троє громадян Білорусі, зокрема двоє дітей, травмовано внаслідок зіткнення двох автомобілів у Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Державтоінспекції, аварія сталася напередодні.

У Кіровському районі автономії Volkswagen Caddy під керуванням кримчанина врізався в Volkswagen Passat, за кермом якого перебував білорус.

Травми отримали пасажири Volkswagen Passat – жителі Мінська: жінка, 1976 року народження й двоє хлопчиків, 1996 і 1999 років народження. Пасажири і водій машини – родичі.