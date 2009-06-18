У Севастополі за два тижні скоротили більш як 1,2 тис. осіб

У Севастополі за 2 тижні скоротили 1203 осіб. 90% цих людей працювали на підприємствах і в структурах Чорноморського флоту Росії, такі дані були обнародувані сьогодні в ході чергового засідання міського Антикризового комітету.

"За інформацією Севастопольського центру зайнятості, рахунок скорочених цього року може піти на десятки тисяч. Зокрема, вже скорочено 8,7 тисяч чоловік. На неповний робочий день перейшли приблизно 7 тисяч працюючих", - повідомила прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.

При цьому в міському Центрі зайнятості є 1612 вакансій. "Це число вдалося збільшити за рахунок сезонних робіт і потреби в персоналі на літо", - відзначають в адміністрації.

В той же час, якщо торік кількість вакансій перевищувала число офіційно зареєстрованих безробітних, то цього року на одне вакантне місце претендують 4 безробітних городян.