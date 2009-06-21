На пожежі в Керчі знайшли два обгорілих тіла

Двоє людей загинули на пожежі в приватному будинку в місті Керч у Криму.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про подію надійшла до рятувальників сьогодні рано вранці.

На пожежі знайдено два обгорілі тіла. Особи загиблих встановлюються.

Вогонь пошкодив дах будинку і побутові речі на площі 40 квадратних метрів.

Причина пожежі і завдані збитки встановлюються. На місці події працюють співробітники міліції. Проводиться розслідування.

Всього в Україні, за даними МНС, упродовж минулої доби зареєстровано 189 пожеж, зокрема в житловому секторі - 86. Окрім цього, 2 пожежі виникли на підприємствах і 5 - на транспорті. Вогнем знищено 32 будівлі, 3 одиниці автотракторної техніки і 48,4 тонн кормів. Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 601 тис. грн.