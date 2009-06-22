Феодосія почала підготовку до дня народження

25 липня Феодосія святкуватиме День міста.

Як повідомила сьогодні головний фахівець по зв`язках із ЗМІ виконкому Феодосійської міської ради Ганна ТРОФІМОВА, свято розпочнеться з авто-шоу "Огляд без гальм" на площі біля кінотеатру "Крим" і відкриття виставки "Галерея фігур з повітряних куль" на проспекті Айвазовського.

На фасаді музичної школи №1 відкриють меморіальну дошку Івану Поддубному - легендарному богатирю, який в 1904 році в Петербурзі став переможцем міжнародного турніру борців. У 1893-1896 роках він працював портовим вантажником у Севастополі і Феодосії.

Також цього дня відкриються виставки в Національній картинній галереї ім. Айвазовського "Айвазовський і його внуки", в краєзнавчому музеї - виставка "Культурні зв`язки Феодосії і Генуї на початку ХХ століття".

Ввечері на Прівоказальной площі пройдуть концерт за участю зірок естради і дискотека. Завершиться святкування Дня міста фейєрверком.