У Севастополі ініціюють створення Центру православ`я

У Севастополі має бути збудовано Центр православ`я, вважає голова Севастопольської міської Ради Валерій САРАТОВ.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міськради, В.САРАТОВ, зокрема, сказав: «Севастополь, має стати привабливим центром для всіх православних, усіх східних слов`ян, які вірять у православ`я, виконують усі обряди православ`я, щоб вони могли відвідати місце, де на Херсонесі хрестився великий князь Володимир, і звідки православ`я почало своє розповсюдження».

За словами голови представницької влади, «ідея будівництва Центру виникла давно, в 2006 році міськрадою було ухвалено рішення про відведення землі на вулиці Шостака». Тепер, за твердженням В.САРАТОВА, у зв`язку із запланованим візитом до Севастополя Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА, «з’являється хороша нагода закласти камінь у будівництво православного Центру».

За твердженням В.САРАТОВА, севастопольські депутати, «допомагають церкві, й за минулий час виділили 7 ділянок для будівництва церков, і ще є плани у церкви просити у нас інші ділянки й ці прохання будуть уважно розглянуті».

Як повідомляв УНІАН, візит патріарха КИРИЛА до України, й, зокрема, до Севастополя, планується на кінець липня - початок серпня поточного року.