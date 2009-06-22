Адміністрація Севастополя закликає міськраду переглянути тарифи

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН закликав депутатів міськради разом шукати вихід з критичної ситуації, що склалася в результаті багатомільйонної заборгованості комунальних підприємств за спожиті енергоносії, і, перш за все, заборгованості «Севтеплоенерго» за природний газ (понад 50 млн. грн.).

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішній апаратній нараді С.КУНІЦИН назвав «патовою» ситуацію, що склалася. «Скажу відверто: ми вичерпали всі можливості. Якщо спільними зусиллями адміністрації і депутатського корпусу, відкинувши політику, особисті відносини, популізм, ми не знайдемо вихід, підсумок буде таким: адміністрація зніме з себе всю відповідальність за забезпечення міста електроенергією, водою, а восени - і газом», - наголосив він.

На думку С.КУНІЦИНА, у вирішенні проблем комунальних підприємств не може бути панацеєю тільки продаж об`єктів комунальної власності.

С.КУНІЦИН дав доручення ще раз внести на розгляд сесії міськради питання тарифної політики, і закликав депутатів поставитися до цієї проблеми з розумінням. «Не подобаються вам пропозиції адміністрації - самі ухваліть рішення, вносьте свої пропозиції, але вирішіть проблему. Я вже не говорю про гарячу воду. Ми дограємося, що місто залишиться і без холодної води. Борги - багатомільйонні. Зараз дірки залатаємо, за допомогою кредиту погасимо борги (йдеться про більш ніж 3-мільйонну заборгованість КП «Севміськводоканал» за спожиту електроенергію - УНІАН). Але ж і кредит доведеться погашати, і відсотки, і нові борги накопичуватимуться», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, міська державна адміністрація впродовж останнього року неодноразово вносила до міськради пропозиції з перегляду тарифів, які в місті, як стверджують в керівництві виконавчої влади Севастополя, є одними з найнижчих в Україні.