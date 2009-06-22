Навчання «Сі Бриз – 2009», швидше за все, не відбудуться

Міжнародні навчання «Сі Бриз – 2009» не відбудуться. Про це УНІАН повідомило джерело в командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.

Зокрема, за інформацією джерела, 17 червня Європейське командування Збройних сил США і командування 6-м флотом США в Європі надіслали українській стороні офіційне повідомлення про те, що українсько-американські навчання «Сі Бриз» із запрошенням інших країн цього року не проводитимуться.

У коментарі УНІАН військовий експерт, головний редактор проекту «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК розповів, що головним завданням навчань «Сі Бриз – 2009» у зв`язку з випадками захоплення, що дедалі почастішали, піратами цивільних суден та їх екіпажів поблизу берегів Сомалі, мала стати підготовка підрозділів ВМС України до боротьби з піратством.

«У навчаннях «Сі Бриз – 2009» мали взяти участь 14 кораблів, катерів і допоміжних суден ВМС, 3 кораблі Державної прикордонної служби України, 7 вертольотів і 3 літаки авіації Військово-морських сил, Сухопутних військ і Повітряних сил ВСУ, близько півтори тисячі військовослужбовців, понад 50 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки», - повідомив Д.ТИМЧУК.

Крім того, під час навчань «Сі Бриз – 2009» мав пройти завершальний етап державних випробувань військово-транспортного літака Ан-70. Зокрема, під час навчань з літака Ан-70 різними способами мали десантуватися підрозділи аеромобільних військ і морської піхоти Збройних сил України.

Раніше, в грудні 2008 року командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ заявив, що українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2009» можуть стати наймасштабнішими за всю історію їх проведення. Свою згоду на участь у них дали 16 країн, які могли прислати кораблі, авіацію, піхотні підрозділи, офіцерів і спостерігачів до складу багатонаціональних штабів.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Верховна Рада України не включила до порядку денного проект закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2009 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, у переліку яких були й «Сі Бриз».

Відповідно до законопроекту, цього року планується провести 11 багатонаціональних військових навчань.