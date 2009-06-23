Справу про контрабанду літака передали до суду

Прокуратура Криму затвердила обвинувальний вирок у кримінальній справі за фактом контрабандного ввезення літака і спробу незаконного вивезення з країни двох авіаційних двигунів.

В результаті цих дій державі завдано шкоди на суму більш як 2,5 млн. грн., повідомили у прес-службі прокуратури.

Аферу викрили співробітники Служби безпеки України.

«Докази вини раніше судимого за контрабанду директора приватної авіакомпанії представлено на розгляд суду», - говориться в повідомленні.