Справу про контрабанду літака передали до суду
14:42, 23 червня 2009Крым
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Аферу викрили співробітники СБУ
Прокуратура Криму затвердила обвинувальний вирок у кримінальній справі за фактом контрабандного ввезення літака і спробу незаконного вивезення з країни двох авіаційних двигунів.
В результаті цих дій державі завдано шкоди на суму більш як 2,5 млн. грн., повідомили у прес-службі прокуратури.
Аферу викрили співробітники Служби безпеки України.
«Докази вини раніше судимого за контрабанду директора приватної авіакомпанії представлено на розгляд суду», - говориться в повідомленні.
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