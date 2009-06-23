Алушта – з головою

Мер кримського міста Алушта Володимир ЩЕРБИНА, якого рік тому співробітники Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ України затримали за підозрою в хабарництві, вважає замовним порушення кримінальної справи щодо нього.

В.ЩЕРБИНА приступив до виконання обов`язків мера Алушти близько двох тижнів тому, одержавши на руки рішення Апеляційного суду Києва, який залишив у силі рішення Печерського райсуду про відміну постанови про порушення кримінальної справи щодо нього, яке набрало чинності.

На переконання міського голови, у силовиків не було ні приводу, ні підстав для порушення справи. «Завдання було поставлено, замовлення було оформлено, і в цьому були задіяні представники правоохоронних органів», - заявив В.ЩЕРБИНА сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова відмовився назвати ініціаторів «замовлення». «Я був готовий назвати прізвища, але адвокати не рекомендують», - сказав мер. Причинами «метушні» В.ЩЕРБИНА вважає події навколо бару «Робінзон» і боротьбу за набережну Алушти. «З «Робінзоном» (пов`язано) безперечно, з бажанням, зокрема достатньо впливових бізнес-структур, працювати на набережній і з бажанням окремих інвесторів мінімізувати пайову участь у розвитку інфраструктури міста», - сказав міський керівник Алушти.

На питання, чи простив він міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, який звинувачував його в отриманні хабарів, В.ЩЕРБИНА відповів: «Бог простить».

При цьому мер не виключив, що буде подано позови до правоохоронців. «Позови будуть підготовлені, над цим працюють юристи, і це буде певною гарантією того, щоб правоохоронні органи дещо стримали своє бажання продовжувати такі провокації», - сказав В.ЩЕРБИНА, додавши, що у нього самого «зараз немає часу і можливості», аби «втягуватись у процес».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня 2008 року мер Алушти і його тодішній заступник Вадим ПОПОВ були затримані в Криму під час спільної операції співробітників ГПУ і МВС. 16 червня Печерський райсуд Києва обрав чиновникам запобіжний захід - утримання під вартою. 14 серпня Печерський райсуд ухвалив рішення звільнити їх під підписку про невиїзд. 15 квітня 2009 року Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Печерського райсуду від 20 березня про відміну постанови про порушення справи щодо мера Алушти.