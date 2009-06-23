Податківці вилучили катер у Криму

Катер орієнтовною вартістю 630 тисяч гривень вилучили співробітники податкової міліції в селищі Рибальське в Криму під час операції «Курорт-2009».

Місцевий житель надавав послуги – політ на парашуті (300 грн. за 10 хвилин), прикріпленого до катера – без повного пакету дозвільних документів, уточнює прес-служба Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.