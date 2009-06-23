Саміт YES пройде в Ялті у вересні

6-ий саміт «Ялтинської європейської стратегії» (YES) — неофіційного форума з питань стратегічних стосунків України та Європи, відбудеться в Ялті з 24 по 27 вересня.

Як повідомляє Фонд засновника YES, бізнесмена Віктора ПІНЧУКА, основними питаннями на порядку денному саміту, що має назву «Україна і світ після кризи», будуть стратегії економічного одужання та майбутні президентські вибори в країні.

Представники міжнародного правління YES запросили ряд претендентів на президентську посаду — лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і засновника ініціативи «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА — на саміті в Ялті презентувати їх бачення «ключових питань майбутнього України у ході низки дискусій з лідерами міжнародної політичної, ділової і інтелектуальної спільноти».

«З боку претендентів на участь у майбутніх президентських виборах було отримано попереднє підтвердження щодо їх участі у роботі 6-го саміту YES», — говорять у фонді Пінчука.

YES проводиться з 2004 року.