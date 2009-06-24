Прогноз погоди на четвер

25 червня в Україні очікується мінлива хмарність.

Переважно без опадів, лише західній частині та на Одещині місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, при грозах шквали 15-20 м/с.

Вітер східний, 5-10 м/с, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 15-20°, вдень 30-34°, у південній частині подекуди 35-38°, в західних областях 25-29°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 15-20°, вдень 30-34°. По Києву температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.